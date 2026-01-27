Bunlar da ilginizi çekebilir

Öte yandan uyuşturucu ile mücadele kapsamında yürütülen bilinçlendirme faaliyetleri çerçevesinde düzenlenen 2 ayrı çalışmada toplam 90 kişi, NARKO İHBAR, UYUMA Projesi ve NARVAS Projesi hakkında bilgilendirildi.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince il genelinde yürütülen çalışmalar kapsamında ise toplam 40 şahsa işlem yapıldı. Uyuşturucu madde ticareti suçundan 2 şahıs tutuklandı. Operasyonlarda 1.800,66 gram çeşitli uyuşturucu madde ile 15 adet sentetik ecza hap ele geçirildi.

Yapılan uygulamalarda, 10'u hırsızlık olmak üzere çeşitli suçlardan aranması bulunan toplam 52 şahıs yakalandı. Yakalanan şüphelilerden 13'ü tutuklanarak ceza infaz kurumlarına teslim edildi, diğer şahıslar hakkında yasal işlem yapıldı.

Adıyaman genelinde 19 Ocak 2026 ile 25 Ocak 2026 tarihleri arasında, aranan şahısların yakalanması, vatandaşların esenliği ve kamu düzeninin korunması amacıyla kapsamlı güvenlik çalışmaları gerçekleştirildi.

