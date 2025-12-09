Adıyaman'da 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybeden Emir Buğra Özkin adına ailesi tarafından Şehit Cem Özgül Ortaokulu'na kazandırılan 'Emir Buğra Özkin Kütüphanesi'nin açılışı, Adıyaman İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tosun'un katılımıyla gerçekleştirildi.

Açılış programında konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tosun, bir evladı anmanın en anlamlı yolunun adını geleceği aydınlatan bir eserle yaşatmak olduğunu vurgulayarak, kütüphanenin Emir Buğra'nın ismini bilginin, umudun ve hayatın sembolü haline getireceğini ifade etti, emeği geçen herkese teşekkür etti.

Açılışın ardından sınıfları ziyaret eden İl Müdürü Tosun, öğrencilerle bir araya gelerek sohbet etti, derslere katılım süreçlerini ve öğrenme ortamlarını yerinde inceledi. Öğrencilere eğitim hayatlarında başarılar dileyen Tosun, çalışmanın ve okumanın önemine dikkat çekti.

Programın son bölümünde okul idaresi ve öğretmenlerle değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında yürütülen çalışmalar, Aile Yılı ve Yeşil Vatan temaları doğrultusunda planlanan faaliyetler, okulda yürütülen eğitim-öğretim çalışmaları ile öğrencilerin akademik ve sosyal gelişimlerine yönelik projeler ele alındı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, eğitim ortamlarının zenginleştirilmesine katkı sunan hayırsever aileye, özveriyle görev yapan idareci ve öğretmenlere teşekkür edilirken, Emir Buğra Özkin rahmetle anıldı.

Kaynak : PERRE