İnsan Hakları Derneği (İHD) Adıyaman Şube Başkanı Avukat Bülent Çınar, İHD Adıyaman Şube Sekreteri Abdullah Demir ile yönetim kurulu üyeleri Avukat Nedim Arık, Avukat Dilan Güler, Halil Halhallı ve Onur Angay, 10 Aralık İnsan Hakları Günü dolayısıyla Perre Haber Ajansı'nı ziyaret etti. Ziyarette insan hakları ihlalleri, deprem sonrası Adıyaman'da yaşanan sorunlar ve basının bu süreçteki rolü ele alındı.

'Savaşlar ve Deprem Yaşam Hakkını Tehdit Ediyor'

İHD Adıyaman Şube Başkanı Avukat Bülent Çınar, dünyada devam eden savaşların insan hakları ihlallerini derinleştirdiğini belirterek, bu sürecin hem yerel hem de ulusal düzeyde sorumluluk bilinciyle takip edilmesi gerektiğini ifade etti. Türkiye'de ve dünyada süregelen savaşların durdurulmasının büyük önem taşıdığını belirten Çınar, ülkede başlatılan barış sürecinin de ihlallerin ortadan kaldırılması açısından kıymetli olduğunu vurguladı, söyledi.

Çınar, Adıyaman'da depremden bu yana sağlık, çevre ve barınma alanlarında ciddi yaşam hakkı ihlallerinin yaşandığını belirterek, 'Adıyaman'da özellikle asbeste maruz kalıyoruz. Aynı zamanda, önümüzün kış olmasına rağmen barınma sorununun halledilmemiş olması yine birçok noktada yaşam hakkının ihlal edildiğini gösteriyor. Bu sorunları dile getirip en kısa sürede aşılması gerektiğine ve bu süreci de birlik ve beraberlik içerisinde yapabileceğimize inanıyoruz. Bu nedenle, İnsan Hakları Derneği adına aynı zamanda Adıyaman Barosu İnsan Hakları Merkezi adına basın mensuplarına iyi çalışmalar diliyoruz' dedi.

'Yollar Belirsiz, Hayat Belirsiz'

İHD Adıyaman Şube Sekreteri Abdullah Demir ise depremin üzerinden 3 yıl geçmesine rağmen kentte süren çalışmalar nedeniyle günlük yaşamın hala belirsizlik içinde sürdüğünü söyleyerek, hangi yolların ne zaman kapanacağının dahi öngörülemediğini belirtti.

Toplumsal mücadelenin sadece basın ya da sivil toplum örgütleriyle sınırlı kalmaması gerektiğini vurgulayan Demir, 'Adıyaman'daki sorunları çözmek sadece basının veya bizim mücadelemizle olmuyor, yani bir bütün olarak insanların 'yeter' demesi lazım. Ama maalesef Türkiye'de hala engeller bulunuyor. Siyaset çok kirli bir siyaset. Yani bugün 'iktidar yanımdaysa hiçbir görmeyeyim, eleştirmeyeyim' e dönüşmüş. Bu kapsamda, basınla maddi ve manevi olarak birbirimize ihtiyacımız var' dedi.

Kaynak : PERRE