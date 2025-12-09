Adıyaman İl Milli Eğitim Müdürlüğü AR-GE Birimi tarafından yürütülen 'KOD (ADI) YAMAN' projesi kapsamında, örgün eğitim kurumlarında kodlama, yazılım, bilişim teknolojileri ve dijital yetkinlikler alanındaki eğitim ve etkinlikler yaygınlaştırılmaya devam ediyor.

Proje ile öğrencilerin dijital çağın gerektirdiği becerilerle donatılması hedeflenirken, okullarda gerçekleştirilen uygulamalı eğitimlerle öğrencilerin üretkenliği ve teknolojiye olan ilgisi somut projelere dönüşüyor. İl genelinde yürütülen çalışmalar sayesinde kodlama ve yazılım eğitimlerinin hem sayısı hem de kalitesi her geçen gün artış gösteriyor.

Adıyaman İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan paylaşımda, projenin öğrencilerin analitik düşünme, problem çözme ve dijital okuryazarlık becerilerini geliştirdiği vurgulanarak, 'Geleceğin dijital dünyasına yön veren öğrencilerimizin heyecanı ve üretkenliği bu proje ile somut adımlara dönüşüyor. Birlikte üretiyor, birlikte güçleniyoruz' ifadelerine yer verildi.

Kaynak : PERRE