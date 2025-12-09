23 Mart'tan bu yana tutuklu bulunan Cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, erişim engeli getirilen hesaplarının ardından açılan Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi hesabından yeni bir paylaşım yaptı. İmamoğlu, 9 ayda yaşanan süreci rakamlarla özetleyerek dikkat çekici açıklamalarda bulundu.

İmamoğlu, paylaşımında bugüne kadar 4 bin sayfalık iddianame hazırlandığını, 826 ifade alındığını, 402 şüpheli hakkında işlem yapıldığını, 105 kişinin tutuklandığını ve 76 kişinin iftiracı konumuna düştüğünü belirtti. İktidarın 9 televizyon kanalı ve 9 gazete aracılığıyla 9 aydır itibar suikastı yürüttüğünü ifade eden İmamoğlu, tüm bu çabalara rağmen milletin kandırılamadığını söyledi.

Canlı yayın çağrılarına da değinen İmamoğlu, Meclis'te CHP tarafından verilen önergenin AKP ve MHP oylarıyla reddedildiğini hatırlatarak, 'Bir televizyon kanalından, bir canlı yayından korktular. Mahkemeden TRT canlı yayınına bile ret verdiler' ifadelerini kullandı.

Şeffaflıktan kaçıldığını savunan İmamoğlu, 'Mecliste önerge var, temiz eller istiyoruz, milletin huzurunda tepeden tırnağa tüm siyasetçiler ve belediye başkanları hesap versin dedik, bundan da kaçtılar' değerlendirmesinde bulundu.

İmamoğlu paylaşımını, 'Kumpasçılar, masumiyet karinesini yerle bir edenler, adil yargı huzurunda, milletin vicdanında ve sandıkta hesap vereceksiniz, kaçamayacaksınız. Unutmayacağız, unutturmayacağız' sözleriyle tamamladı.

Kaynak : PERRE