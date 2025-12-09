Büyükçekmece Adliyesi'nde görevli bir büro personelinin emanet bölümündeki altınları çalıp yurt dışına kaçmasının ardından Adalet Bakanlığı, adliyelerdeki adli emanetlerle ilgili teftiş sürecini başlattı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, TBMM Genel Kurulu bütçe görüşmelerinin öncesinde yaptığı açıklamada, Büyükçekmece ve Adalar adliyelerinde süren soruşturmalara ilişkin bilgi verdi. Tunç, 'Büyükçekmece Başsavcılığınca 10 gözaltı, 2 tutuklama kararı verildi. Kırmızı bültenle ilgili çalışmalar devam ediyor' dedi.

Bakan Tunç, adli emanetlerin saklanması ve denetimlerinin yönetmelikle belirlendiğini belirterek, Türkiye genelindeki sayım ve teftişlerin sürdüğünü söyledi. Tunç, 'Bu teftişler sonrasında gelecek rapor doğrultusunda gerekli adımları kararlılıkla atacağız' ifadelerine yer verdi.

Yeni bir uygulama ve sistemle ilgili olarak Tunç, değerli eşyaların daha güvenli depo kasalarda saklanması gerektiğini vurguladı ve 'Kasaların tek anahtarla açılmaması gerekiyor. Bu konuyu araştırıyoruz' ifadelerini kullandı.

Kaynak : PERRE