Adıyaman Belediyesi, Sümerevler Mahallesi'nde kreş ve gündüz bakımevi inşaatına başladı. Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, yapımına başlanan 3'üncü kreş ve gündüz bakımevinin çalışmalarını yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi aldı.

Seçim vaatleri arasında yer alan ve 6 Şubat depremlerinin ardından kentte en çok talep edilen projeler arasında bulunan kreş ve gündüz bakımevlerinin birer birer hayata geçirildiğini belirten Başkan Tutdere, Sümerevler Mahallesi'nde altyapı çalışmalarının da eş zamanlı olarak sürdüğünü söyledi.

Mahallede altyapının yenilendiğini ve asfalt serim çalışmalarının devam ettiğini ifade eden Başkan Tutdere, 'Bir taraftan altyapımızı güçlendirirken, diğer taraftan sosyal belediyeciliğin gereği olarak halkımıza yönelik hizmetlerimizi de artırıyoruz. Sümerevler Mahallemizde çocuklarımıza hizmet verecek olan kreş ve gündüz bakımevinin inşaatına başladık. Hayırsever bir vatandaşımızın desteğiyle kısa sürede tamamlayarak çocuklarımızın hizmetine sunacağız' dedi.

Adıyaman'ın Dört Bir Yanında Yoğun Çalışma

Belediye ekiplerinin kent genelinde yoğun bir çalışma yürüttüğünü vurgulayan Başkan Tutdere, 'Adıyaman halkı için çalışmaya geldik dedik. Bugün şehrimizin dört bir yanında yoğun bir emek var. Depremin tüm zorluklarına rağmen hem çalışıyor hem üretiyor hem de kentimizi yeniden ayağa kaldırıyoruz. Bu süreçte yanımızda olan ve destek veren tüm hemşehrilerimize teşekkür ediyorum. Adıyaman'ımız yeniden ayağa kalkacak ve bölgenin yıldızı olacak' ifadelerini kullandı.

