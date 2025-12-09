Çelikhan Belediye Başkanı Mahmut Şahin, son günlerde kamuoyunda gündeme gelen doğalgaz konusu hakkında açıklamalarda bulundu. BOTAŞ mevzuatı gereği nüfusu 10 binin altında olan ilçe ve beldelere doğalgazın boru hattı ile ulaştırılamadığını hatırlatan Başkan Şahin, bu nedenle ilçeye doğalgaz getirilmesinin önünde nüfus kriterinin temel engel olduğunu söyledi.

Başkan Şahin, Çelikhan İlçesi ile Pınarbaşı Beldesi'nin toplam nüfusunun 11 bin 763 olmasına rağmen, BOTAŞ tarafından yalnızca Çelikhan ilçe nüfusunun esas alındığını, Pınarbaşı'nın nüfusunun değerlendirmeye dahil edilmediğini kaydetti.

İlçe nüfusunun 10 binin üzerine çıkması halinde doğalgaz boru hattının gelmesinin önünde herhangi bir engel kalmayacağını ifade eden Başkan Şahin, ağır kış şartlarında yolların kapanmasıyla birlikte ilçenin zaman zaman gazsız kaldığını, bunun da günlük yaşamı ve kamu hizmetlerini olumsuz etkilediğini dile getirdi.

Deprem sonrası farklı ilçelere ikametini taşımak zorunda kalan vatandaşlara ve ilçede görev yapan kamu çalışanlarına çağrıda bulunan Başkan Şahin, en geç 31 Aralık 2025 tarihine kadar ikamet adreslerinin yeniden Çelikhan'a alınmasını istedi.

Başkan Şahin, gösterilecek bu duyarlılığın ilçenin geleceği açısından büyük önem taşıdığını vurgulayarak, Çelikhan'ın daha güvenli, daha konforlu ve daha yaşanabilir bir ilçe haline gelmesine katkı sağlayacağını ifade etti.

Kaynak : PERRE