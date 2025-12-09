AK Parti Adıyaman Milletvekili Hüseyin Özhan, 10 Aralık İnsan Hakları Günü dolayısıyla basın açıklaması yayımladı. Özhan, açıklamasında insan haklarının evrensel önemine ve Türkiye'nin bu konudaki kararlılığına dikkat çekti.

Milletvekili Özhan, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun 10 Aralık 1948'de İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi'ni kabul etmesinin insanlık tarihi açısından bir dönüm noktası olduğunu vurguladı. Özhan, 'İnsan hakları, dil, din, ırk, cinsiyet ve siyasi görüş ayrımı gözetmeksizin her bireyin doğuştan sahip olduğu devredilemez ve vazgeçilemez haklardır. Türkiye Cumhuriyeti olarak bizler de 'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın' şiarıyla insan onurunu korumayı temel sorumluluğumuz olarak görüyoruz. Ülkemiz, son yıllarda hayata geçirdiği reformlarla insan hakları standartlarını en üst seviyeye çıkarma gayretindedir' ifadelerine yer verdi.

Özhan, güçlü bir demokrasinin temelinin bireylerin hak ve özgürlüklerine saygıdan geçtiğini belirterek, 'AK Parti iktidarı olarak, hukukun üstünlüğü, adalet ve şeffaflık ilkelerinden taviz vermeden, tüm vatandaşlarımızın eşit ve onurlu bir şekilde yaşaması için çalışmaya devam ediyoruz. Devletimizin temel hedefi, bireyin kendini özgürce ifade edebildiği, hak arama yollarının açık olduğu adil bir toplum düzeni tesis etmektir' ifadelerini kullandı.

Milletvekili açıklamasında, küresel çapta yaşanan hak ihlallerine de değinerek, özellikle Gazze'deki insani krize dikkat çekti. Özhan, 'Bugün 10 Aralık'ı idrak ederken, maalesef Gazze'de tüm dünya vicdanını kanatan bir soykırıma şahit oluyoruz. Hayatını kaybeden 70 binden fazla mazlumun 18 binden fazlasının çocuk olması vicdanlarımızı yaralıyor. Temel yaşam hakkının hiçe sayıldığı, hastanelerin, okulların ve insani yardım konvoylarının hedef alındığı bu durum, uluslararası hukukun ve insan haklarının geldiği en karanlık noktadır. Türkiye, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde, saldırıların durması, kalıcı ateşkesin sağlanması ve insani yardımların engelsiz ulaştırılması için güçlü bir ses çıkarmakta, Filistin halkının meşru hakları için kararlılıkla mücadele etmektedir' ifadelerine yer verdi.

Özhan basın açıklamasını, '10 Aralık; dünya genelinde insan haklarının korunması ve geliştirilmesi adına bir muhasebe günüdür. Vicdan ve merhamet duygularıyla hareket ederek, mazlumun yanında durmak, insani bir görevdir' sözleriyle tamamladı.

