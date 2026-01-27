Olay, bugün öğle saatlerinde Altınşehir Mahallesi'nde bulunan bir inşaat alanında meydana geldi.

İnşaatta kazı çalışması yapan M.O., idaresindeki plakası öğrenilemeyen ekskavatör, Abdullah Akbulut'u fark etmeyerek duvar ile iş makinesi arasına sıkıştırdı. Çevredekilerin durum fark etmesi üzerine durdurulan iş makinesi ile duvar arasında kalan Abdullah Akbulut'un sağlık görevlileri tarafından yapılan kontrolde hayatını kaybettiği belirlendi.

Polis ekipleri tarafından yapılan incelemenin ardından Abdullah Akbulut'un cenazesi otopsi yapılmak üzere Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırılırken,Gözaltına alınan M.O., sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak : PERRE