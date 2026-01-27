Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan ile Suriye'nin kuzeyindeki gelişmelere ilişkin görüşmenin ardından CHP Genel Merkezi'nde düzenlenen ortak basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Basın toplantısı sonrası yöneltilen bir soru üzerine, MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız'ın 'Keşke duruşmalar canlı yayınlanabilseydi' şeklindeki açıklamasını değerlendiren Özel, 'Bunu çok önemsiyoruz. Ama bir de pratikte bir şey söyleyeyim. Feti Bey diyor ki 'Keşke mevzuat uygun olsaydı.' MHP için mevzuatı uygun hale getirmek, 'keşke' demek, 'keşkek yapmaktan' daha kolaydır' dedi.

Özel, MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız'ın değerlendirmelerini önemsediklerini belirterek, 'Teorik olarak şöyle söyleyeyim, Feti Bey'in değerlendirmeleri çok kıymetli. Zaman zaman sürece yönelik son derece olumlu, katkı sağlayabilecek, demokrasiden yana, adil yargılanmadan yana açıklamalar yapıyor. Bunları çok kıymetlendiriyoruz. Bunu çok önemsiyoruz. Ama bir de pratikte bir şey söyleyeyim. Feti Bey diyor ki 'Keşke mevzuat uygun olsaydı.' MHP için mevzuatı uygun hale getirmek, 'keşke' demek, 'keşkek yapmaktan' daha kolaydır' ifadelerini kullandı.

Özel, Cumhur İttifakı içindeki siyasi dengelere işaret ederek, 'Feti Bey bu sabah keşkek yapmaya karar verse daha çok uğraşır. Yapacakları bir tek şey var; her konuda kayıtsız şartsız destek verdikleri, her türlü siyasi riski aldıkları, emekliye sefalet ücreti verilirken bile 'İktidar değil ittifak ortağıyız, destek vermek siyasi ahlak gereğidir' diyerek destek verdikleri Adalet ve Kalkınma Partisi'ne bu sabah bir telefon açmaları yeterlidir' dedi.

CHP lideri Özel, canlı yayın düzenlemesinin kısa sürede hayata geçirilebileceğini belirterek, ''Sayın Bahçeli canlı yayını uygun görmüştür' denir, Sayın Erdoğan da 'Devlet Bey isabet buyurmuşlar, yerinde olur' dediği anda Meclis'in açıldığı ilk gün Cumhur İttifakı olarak davaların, eğer yargılananlar da talep ediyorsa, canlı yayınlanmasının önünde bir engel bırakılmamış olur' dedi.

Yargılanan isimlerin tamamının duruşmaların canlı yayınlanmasını istediğini vurgulayan Özel, açıklamasını şu sözlerle tamamladı:

'Bizim yargılanacak arkadaşlarımızın tamamı bunu talep ediyor. Çünkü tamamı, bizim iftira dediğimiz iddiaların da duyulmasını, yanıtlarının da canlı yayında verilmesini istiyor. Feti Bey bugün keşkek yapmaya karar verse uğraşması lazım ama 'keşke' dediği mesele bir telefonluk iştir. Biz de hemen komisyon toplantısına katılır, ertesi gün ya da iki gün sonra Meclis'te oy birliğiyle çıkmasına katkı sağlarız. O yüzden Feti Bey'in canı keşkek istiyorsa keşkek bizden olsun, Egeliyiz. Keşke demesin, şu kanunu getirsin.'

Kaynak : PERRE