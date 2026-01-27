T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), kamu görevlisi olarak çalışmakta iken görevinden ayrılan kişilere yönelik hizmet sürelerinin birleştirilmesine ilişkin bir bilgilendirme paylaşımında bulundu.

SGK tarafından yapılan açıklamada, kamu görevlisi olarak görev yaparken çeşitli nedenlerle görevinden ayrılan kişilerin, 4/c kapsamındaki hizmet sürelerinin tespit edilerek diğer hizmetleriyle birleştirilmesi amacıyla başvuruda bulunabilecekleri belirtildi. Açıklamada, söz konusu başvuruların e-Devlet Kapısı üzerinden gerçekleştirilebileceği ifade edildi.

Paylaşımda, hizmet birleştirme işlemlerine ilişkin başvuruların, e-Devlet Kapısı'nda yer alan 'Kamu Görevlisiyken Bu Görevinden Ayrılanların Hizmet Sürelerinin Birleştirilmesi' uygulaması aracılığıyla yapılabileceği kaydedildi. Uygulama sayesinde, daha önce kamu görevlisi statüsünde çalışmış olan kişilerin 4/c kapsamındaki hizmet sürelerinin kayıt altına alınarak, varsa diğer sigortalılık kapsamlarındaki hizmetleriyle birleştirilmesinin amaçlandığı bildirildi.

