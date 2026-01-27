T.C. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, bazı sosyal medya hesaplarında yer alan 'Çocuğu okula giden ev hanımlarına destek' yönündeki paylaşımlara ilişkin kamuoyunu bilgilendiren bir açıklama yaptı.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, söz konusu paylaşımlara itibar edilmemesi gerektiği vurgulandı. Açıklamada, 'Bazı sosyal medya hesaplarında yer alan 'Çocuğu okula giden ev hanımlarına destek' yönündeki paylaşımlar Bakanlığımızca değil, vatandaşlarımızın kişisel bilgilerini ele geçirmek isteyen kişilerce yapılmaktadır' ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, aileler ve çocuklar üzerinden kamuoyunu yanıltmaya yönelik girişimlere karşı gerekli adımların atıldığı belirtilerek, 'Aileler ve çocuklar üzerinden milletimizi kandırmaya ve dolandırmaya çalışan bu kişiler hakkında gerekli hukuki girişimlerde bulunuyoruz' ifadelerine yer verildi.

Bakanlık, vatandaşların sosyal hizmetler ve yardımlar konusunda doğru ve güncel bilgilere yalnızca resmi kaynaklardan ulaşmaları gerektiğini hatırlattı. Açıklamada, 'Vatandaşlarımız, sosyal hizmetlerimiz ve yardımlarımız hakkındaki güncel ve doğru bilgilere resmi internet sitemiz ve sosyal medya hesaplarımız aracılığıyla ulaşabilir' ifadeleri kullanıldı.

