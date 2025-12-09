Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Zeynel Emre, son dönemde partiye yönelik açıklamaları nedeniyle Hasan Ufuk Çakır'ın Merkez Yönetim Kurulu (MYK) kararıyla kesin ihraç istemiyle Parti Meclisi'ne (PM) sevk edildiğini duyurmuştu. Dosyanın 9 Ocak'ta toplanacak Yüksek Disiplin Kurulu'nda görüşülmesi bekleniyordu.

Disiplin sürecinin başlamasının ardından Çakır, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla partisinden istifa ettiğini kamuoyuna duyurdu. Çakır paylaşımında, parti içi eleştirileri nedeniyle kesin ihraç istemiyle PM'ye sevk edildiğini öğrendiğini belirterek, bu süreci beklemeden kendi iradesiyle CHP üyeliğinden istifa ettiğini ifade etti.

Ayrıca Çakır, konuyla ilgili tüm detayları yarın düzenleyeceği basın toplantısında açıklayacağını kamuoyuna duyurduğunu belirtti.

Kaynak : PERRE