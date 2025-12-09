Tunceli'nin Pülümür ilçesinde 4.2 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, sarsıntının 7 kilometre derinlikte gerçekleştiği bildirildi.

Deprem, Pülümür'ün yanı sıra kent merkezi ve çevre ilçelerden de hissedildi. Kısa süreli paniğe yol açan sarsıntıda, ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

Deprem Uzmanı Prof. Dr. Neci Görür, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda depremin yerinin tehlikeli olduğunu vurguladı. Görür, 'Pülümür/Tunceli'de 4,2 deprem oldu. Deprem KAF'a çok yakın Pülümür Fay Zonunda. Pülümür Fay Zonu sağ yanal atımlı. Burayı tetikleme olasılığı var. Geçmiş olsun' ifadelerini kullandı.

Kaynak : PERRE