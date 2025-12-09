Gerçekleştirilen görüşmede, çalışma hayatında güncel olarak karşılaşılan sorunlar, mobbing vakalarının yol açtığı sosyal, psikolojik ve kurumsal etkiler ile bu alanda güçlendirilebilecek çözüm mekanizmaları kapsamlı şekilde ele alındı.

MEYAD Genel Başkanı İsmail Akgün, iş yerlerinde baskı, yıldırma ve dışlama davranışlarının yalnızca çalışanların psikolojisini değil, kurum verimliliğini, iş barışını ve toplumsal huzuru da olumsuz etkilediğini vurguladı. Akgün, mobbingin kimi zaman açık bir insan hakkı ihlali, kimi zaman da çalışma hayatının görünmez fakat en yıkıcı sorunlarından biri olarak ortaya çıktığını ifade etti. Bu nedenle kamusal iradenin kararlı duruşunun kritik önem taşıdığını belirtti.

Ziyarette, Bakan Yardımcısı Ahmet Aydın’ın çalışma barışının güçlendirilmesi, çalışan haklarının korunması ve mobbing ile mücadelede gösterdiği hassasiyet özel bir yer tuttu. MEYAD yönetimi, Aydın’ın bu alandaki katkılarını 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü kapsamında hazırlanan özel bir teşekkür plaketi ile onurlandırdı. Plaket, insan onurunu ve adil çalışma koşullarını esas alan yaklaşıma duyulan saygının bir sembolü olarak takdim edildi.

Bakan Yardımcısı Aydın, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, sağlıklı bir çalışma ortamının sürdürülebilir kalkınmanın temel unsurlarından biri olduğunu belirtti. Mobbing vakalarının sadece idari bir konu değil, çalışma hayatının bütününü etkileyen yapısal bir sorun olduğunu ifade eden Aydın, kamu kurumları ile sivil toplum arasındaki iş birliğinin bu konuda yol açıcı nitelikte olduğunu söyledi.

Görüşme, çalışan haklarının korunması, mobbing ile mücadelede yöntemlerin güçlendirilmesi ve daha güvenli çalışma ortamlarının yaygınlaştırılması adına önemli bir adım olarak değerlendirildi. MEYAD’ın kamu iş birliğini artırma yönündeki kararlılığının, ilerleyen süreçte yeni ortak çalışmalara zemin oluşturması bekleniyor.