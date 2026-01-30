Eğitim-İş Adıyaman Şube Başkanı Nesime Taştı'nın açıklamasına göre, CHP Eğitim Politikalarından Sorumlu İstanbul Milletvekili Suat Özçağdaş, CHP İl örgütü temsilcileriyle birlikte Atatürkçü Düşünce Derneği'ni ziyaret etti.

Gerçekleştirilen ziyarette yapılan görüşmede, Türkiye'de eğitim alanında yaşanan güncel gelişmeler ile yapısal sorunlar kapsamlı biçimde ele alındı. Bu çerçevede resen atamalar, laik, bilimsel ve kamusal eğitimin mevcut durumu, Mesleki Eğitim Merkezleri (MESEM) uygulamaları, norm fazlası öğretmenlerin karşı karşıya kaldığı sorunlar ve bu sorunlara ilişkin çözüm önerileri görüşüldü. Ayrıca Adıyaman'da eğitim alanında yaşanan aksamalar, yükseköğretimde karşılaşılan sorunlar ile Adıyaman'ın deprem sonrası yeniden ayağa kalkma sürecinde, eğitim başta olmak üzere devam eden sorunlar gündeme taşındı.

Toplantıda, eğitimin niteliğinin artırılmasına yönelik değerlendirmeler yapılırken, kentlerin sosyal ve ekonomik yeniden yapılanma süreçlerinde eğitimin rolü üzerinde duruldu. Adıyaman özelinde ise deprem sonrası süreçte eğitim kurumlarının mevcut durumu, öğretmenlerin ve öğrencilerin yaşadığı güçlükler ile bu sorunların giderilmesine yönelik yürütülen ve planlanan çalışmalar hakkında karşılıklı bilgi alışverişinde bulunuldu.

Görüşmede ele alınan başlıklar kapsamında, eğitim politikalarının yerel ve ulusal düzeyde daha etkin ve kapsayıcı bir şekilde yürütülmesine ilişkin değerlendirmeler yapılırken, ilgili konulara dair görüşler paylaşıldı. Eğitimin ve kentin geleceğine ilişkin önemli başlıklar, karşılıklı istişare ortamında ele alındı.

Ziyaret, yapılan görüş ve değerlendirmelerin ardından sona ererken, Atatürkçü Düşünce Derneği yetkilileri, ziyaretleri ve sundukları katkılar dolayısıyla CHP Eğitim Politikalarından Sorumlu İstanbul Milletvekili Suat Özçağdaş'a ve CHP İl örgütü temsilcilerine teşekkür etti.

Kaynak : PERRE