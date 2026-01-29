Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Merkez Politika Kurulları'ndan sorumlu yöneticiler, Ekonomi Politikaları Genel Başkan Yardımcısı Güldem Atabay, Milli Eğitim Politika Kurulu Başkanı Suat Özçağdaş, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Politika Kurulu Başkanı Seyit Torun ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Politika Kurulu Başkanı Gamze Taşcıer, bir dizi programa katılmak üzere geldikleri Adıyaman'da çeşitli temaslarda bulunmayı sürdürüyor.

CHP Heyeti gerçekleştirdikleri zyaretler ve incelemeler kapsamında , Balıkesir çarşısında çarşı esnafıyla bir araya geldi. Esnaf CHP heyetine, 6 Şubat depremlerinden sonra yaşadıkları sıkıntıları dile getirirken,13 Nisan'da yerlerinden çıkmaları gerektiği konusunda heyete bilgi verdi ve zor durumda olduklarını ifade etti.

ADIYAMAN (PERRE) - Berfin GÜRBÜZ- Şeriban ÖZÇAKMAK

Kaynak : PERRE