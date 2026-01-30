Adıyaman'da işgücünün istihdam edilebilirliğini artırmak ve aktif işgücü programlarını değerlendirmek amacıyla üç ayda bir toplanan İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu'nun 2026 yılı birinci toplantısı, Vali Dr. Osman Varol'un başkanlığında yapıldı.

Toplantıda, Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü tarafından 2025 yılında yürütülen faaliyetler değerlendirildi. 2026 yılında il genelinde istihdamı koruyucu, geliştirici ve işsizliği önleyici tedbirler ile uygulanacak aktif işgücü programları görüşüldü.

2025'te 309 Kurs ve Program Açıldı

Toplantıda konuşan Vali Dr. Osman Varol, 2025 yılı Ocak-Aralık döneminde 257 adet İşbaşı Eğitim Programı açıldığını, bu programlara 1.445'i kadın, 840'ı erkek olmak üzere toplam 2.285 kişinin katıldığını söyledi.

Aynı dönemde 2 adet Mesleki Eğitim Kursu düzenlendiğini belirten Vali Varol, bu kurslardan 29'u kadın, 20'si erkek olmak üzere toplam 49 kişinin faydalandığını ifade etti.

Toplum Yararına Programlardan 4 Bin 686 Kişi Yararlandı

Vali Varol, 2025 yılında 32 adet Toplum Yararına Programın (TYP) hayata geçirildiğini belirterek, 'Bu programlardan 3.826'sı kadın, 860'ı erkek olmak üzere toplam 4.686 kişi faydalandı' dedi.

İşgücü Uyum Programı (İUP) ve İŞKUR Gençlik Programları kapsamında ise 18 program açıldığını aktaran Vali Varol, bu programlardan 1.089'u kadın, 504'ü erkek olmak üzere toplam 1.593 kişinin yararlandığını söyledi.

İşgücü Piyasasına 1 Milyar 450 Milyon TL Katkı

2025 yılı Ocak-Aralık döneminde toplam 309 kurs ve program açıldığını kaydeden Vali Varol, bu programlara 6.389'u kadın, 2.224'ü erkek olmak üzere toplam 8.613 kişinin katıldığını, katılımcılara 1 milyar 146 milyon 628 bin 434 TL ödeme yapıldığını belirtti.

Aynı dönemde işsizlik ödeneği kapsamında toplam 303 milyon 383 bin 191 TL ödeme gerçekleştirildiğini ifade eden Vali Varol, 'Kurs ve programlar ile işsizlik ödeneği ödemeleriyle birlikte işgücü piyasasına yaklaşık 1 milyar 450 milyon TL katkı sağlandı' dedi.

2 Bin 817 Kişinin İşe Yerleştirilmesine Aracılık Edildi

Vali Varol, 2025 yılında 10 bin 891 kişiye iş ve meslek danışmanlığı kapsamında bireysel danışmanlık hizmeti verildiğini, 2 bin 814 işyeri ziyareti gerçekleştirildiğini aktardı. Bu süreçte 2 bin 356 açık iş talebi alındığını belirten Varol, 'Bu talepler doğrultusunda 1.505'i kadın, 1.312'si erkek olmak üzere toplam 2.817 kişinin işe yerleştirilmesine aracılık edildi. Bunlardan 184'ü engelli vatandaşlarımızdır' dedi.

Mesleki Eğitim Faaliyetleri Sürecek

Toplantının sonunda İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu kararları doğrultusunda, işgücü ihtiyacının karşılanması ve istihdamın artırılmasına yönelik mesleki eğitim faaliyetlerinin 2026 yılında da kararlılıkla sürdürüleceği bildirildi.

