Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, Nüfus ve Vatandaşlık Müdürü Salih Yılmaz'a makamında ziyarette bulundu. Ziyarette, Adıyaman Belediyesi ile Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü arasında yürütülen çalışmalar ile kurumlar arası iş birliği süreçleri ele alındı.

Görüşmede, vatandaşlara sunulan hizmetlerin daha etkin ve koordineli yürütülmesine yönelik değerlendirmelerde bulunuldu. Ziyaret sırasında karşılıklı görüş alışverişi yapıldı.

Ziyaretin ardından açıklamada bulunan Başkan Tutdere, misafirperverliği dolayısıyla Nüfus ve Vatandaşlık Müdürü Salih Yılmaz'a teşekkür ederek, 'tüm kurum çalışanlarımıza görevlerinde kolaylıklar diliyorum' dedi.

Kaynak : PERRE