Adıyaman'da uzun yıllardır hizmet veren Demirciler Pazarı esnafı, Ramazan Bayramı öncesinde çarşıda eski hareketliliğin olmadığını dile getirdi. Esnaflar, hem ekonomik şartların ağırlaşması hem de depremin ardından kentte yaşanan değişimin satışları olumsuz etkilediğini söyledi.

'Çarşı Eski Canlılığını Kaybetti, Çarşının Yenilenmeye İhtiyacı Var'

Üç kuşaktır aynı mesleği sürdürdüklerini belirten esnaf Erkan Tunç, çarşıdaki durgunluğa dikkat çekerek, 'Ramazan Bayramı alışverişlerinde eskisi gibi hareketlilik yok. Eskiden çarşı çok daha canlıydı, şimdi ise bir hafta boyunca çarşı bomboş kalıyor. Çekebilirsiniz, gösterebilirsiniz. Eski çarşının yenilenmeye ihtiyacı var, halkı buraya çekmek gerekiyor. Piyasa şu an oldukça durgun. Biz 98 yıldır buradayız; dedem, babam ve ben bu işi sürdürüyoruz' dedi.

'İnsanlar, Market Alışverişinde Bile Zorlanıyor'

Satışların azalmasının temel nedeninin artan maliyetler olduğunu vurgulayan Tunç, ürün fiyatlarının yükselmesi nedeniyle vatandaşın alım gücünün düştüğünü belirterek, 'İnsanların parası yok, geçim sıkıntısı büyük. Fiyatlarımız aslında halka uygun ama hareketlilik yine de düşük. İnsanlar market alışverişinde bile zorlanıyor. Örneğin bir marketten çikolata almak 30 TL. Asgari ücretle çalışan bir aile bunu nasıl karşılayabilir? Biz esnaflar bile zor durumdayız. Özellikle kış aylarında geçim sıkıntısı daha da artıyor, kiracı olan komşularımız daha zor durumda' ifadelerini kullandı.

'Depremin Etkisi Sürüyor, İnsanlar Evleri İçin Uğraşıyor'

Hırdavatçı esnafı Mehmet Değirmenci de Adıyaman'da satışların durgun olduğunu ve deprem sonrası sürecin etkilerinin sürdüğünü söyledi. Değirmenci, 'İnsanlar evleri için uğraşıyor, malzemeleri almaya çalışıyor ama piyasalar yine de durgun. Esnafın ve halkın biraz daha desteklenmesi gerekiyor. Burası deprem bölgesi; hâlâ konteynerlerde kalanlar var, evlerine girenlerin eksikleri bulunuyor' diye konuştu.

'Maliyetler Artıyor, Esnaf Zorlanıyor'

40 yıldır esnaflık yapan Kemal Yıldız ise, artan maliyetlerin esnafı zorladığını belirterek, 'Gücümüz giderek düşüyor çünkü mal alınamıyor ve maliyetler sürekli artıyor. Mazot bugün 70 TL. Köylü ve çiftçi buna nasıl dayanacak? Ne kadar uygun olursa satışımız olur, olmazsa dükkân kapalı kalıyor. Sabah beri oturuyoruz ama iş olmuyor Bugün siftah yapamadık. Emekliliğimi bekleyeyim ki bir şeyler ödeyebileyim; bu şekilde gitmez. 10 bin ya da 20 bin TL ile çocuk okutmak, ev geçindirmek ve dükkân çalıştırmak mümkün değil. Hepimiz zor durumdayız, inşallah önümüz açılır' dedi.

HABER: ADIYAMAN (PERRE) - Şeriban ÖZÇAKMAK-Berfin GÜNDÜZ