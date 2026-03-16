Kanada Dışişleri Bakanı Anita Anand, yarın Türkiye’ye resmi bir ziyarette bulunacak. Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgilere göre Anand, ziyareti kapsamında Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile bir araya gelerek kapsamlı bir görüşme gerçekleştirecek.

İkili İlişkiler ve Savunma Sanayii Gündemde

Bakan Fidan’ın mevkidaşıyla yapacağı görüşmede, NATO müttefiki olan iki ülke arasındaki ilişkilerin derinleştirilmesine verilen önemi vurgulaması bekleniyor. Bu doğrultuda, üst düzey temasların artırılmasının ikili bağlara sağlayacağı fayda üzerinde durulacak. Türkiye ile Kanada arasındaki 2,7 milyar dolar seviyesindeki ticaret hacminin mevcut potansiyeli tam yansıtmadığına dikkat çekecek olan Fidan'ın, HÜRKUŞ örneğinde olduğu gibi savunma sanayii sektöründeki ortaklıkların artırılmasının hem askeri hem de ticari bağları kuvvetlendireceğini belirtmesi öngörülüyor.

Enerji ve Güvenlik İş Birliği Masada

Görüşmede ayrıca nükleer ve yenilenebilir enerji alanlarında tesis edilecek iş birliğinin, ilişkilerde uzun vadeli yeni bir boyut açacağı vurgulanacak. Güvenlik ve terörle mücadele konularında ortak hareket edilmesinin önemine değinecek olan Bakan Fidan’ın, Orta Doğu’daki gelişmelerin küresel yansımalarına ve çatışmaların durdurulması için uluslararası toplumun müzakere masasına dönmesi gerektiğine işaret etmesi bekleniyor. Gazze, Filistin meselesi, Rusya-Ukrayna savaşı ve Suriye’deki son durum da gündemin üst sıralarında yer alacak.

Diplomatik Temaslar İvme Kazanıyor

Bakan Fidan ve mevkidaşı Anand, son olarak 3 Aralık 2025'teki NATO toplantısında ve 4 Mart'ta telefon görüşmesinde bir araya gelmişti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 2024 yılında New York ve Johannesburg’da Kanada Başbakanı Mark Carney ile görüşmesi ve ardından gerçekleşen JETCO toplantıları, iki ülke arasındaki artan diplomatik ivmeyi gözler önüne seriyor.

Muhabir: Adıyamanlılar Net