Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Suriye’nin güneyindeki askeri altyapıyı hedef alan saldırısını, bölgedeki gerilimi artıran tehlikeli bir tırmanma olarak gördüklerini ve bu eylemi güçlü şekilde kınadıklarını bildirdi. Bakanlık tarafından konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, saldırıların bölgesel istikrarı tehdit ettiği vurgulandı.

Yapılan resmi açıklamada, "İsrail'in Suriye'nin güneyindeki askeri altyapıyı hedef alan saldırısını, tehlikeli bir tırmanma olarak görüyor ve bunu güçlü şekilde kınıyoruz." ifadesi kullanıldı.

Uluslararası Topluma Sorumluluk Çağrısı Yapıldı

Uluslararası hukukun, Suriye'nin egemenliğinin ve toprak bütünlüğünün açık bir ihlali olan bu saldırıların durdurulması için uluslararası toplumun üzerine düşen sorumluluğu üstlenmesi gerektiği belirtildi. Bu bağlamda, 1974 Kuvvetlerin Ayrıştırılması Anlaşması'nın uygulanmasının kritik önem taşıdığının altı çizildi.

Açıklamanın devamında, Türkiye'nin Suriye'nin toprak bütünlüğü, birliği ve egemenliği temelinde, ülkede kalıcı istikrar ve güvenliğin tesisine dönük çabalarında Suriye hükümeti ve halkıyla dayanışma içinde olmaya devam edeceği kaydedildi.

İsrail ordusu, Suriye'nin güneyinde Şam yönetimine ait askeri üslerde bir komuta merkezini ve silah depolarını vurduğunu ileri sürmüştü. Suriye Dışişleri Bakanlığı da ülkenin güneyindeki askeri altyapıyı hedef alan söz konusu saldırıları daha önce kınadığını duyurmuştu.

