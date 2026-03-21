

İsrail ordusu, gece boyu ve sabahın erken saatlerinde İran’ın başkenti Tahran ile kentin doğusundaki onlarca stratejik askeri bölgeye hava saldırısı düzenlediğini duyurdu.

İsrail ordusundan yapılan resmi açıklamada, gerçekleştirilen operasyon kapsamında Tahran’da bulunan çok sayıda kritik tesisin hedef alındığı belirtildi. Vurulan hedefler arasında uzun menzilli balistik füze bileşenlerinin geliştirildiği ve üretildiği fabrikaların da yer aldığı kaydedildi.

Balistik Füze Rampaları Hedef Alındı

Operasyonun detaylarına ilişkin paylaşılan bilgilere göre, başkentin doğu bölgesine yönelik saldırılarda ise özellikle uzun menzilli balistik füze rampalarının depolandığı alanlar yoğun ateş altına alındı. İsrail tarafı, söz konusu tesislerin imha edildiğini bildirdi.

İran'ın askeri kapasitesini zayıflatmaya yönelik bu hava saldırıları, bölgedeki gerilimi en üst düzeye çıkarırken, İran makamlarından hasar tespitine ilişkin henüz detaylı bir açıklama gelmedi.



