İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Nevruz Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda, komşu ülkelerle sorunları çözmeye hazır olduklarını ve nükleer silah üretme niyetlerinin bulunmadığını vurguladı.

İran resmi haber ajansı IRNA tarafından paylaşılan video mesajda Pezeşkiyan, Nevruz'un İran kültüründeki "yeni başlangıç" anlamına dikkat çekerek, bu yıl toplumsal ve bölgesel farklılıkların bir kenara bırakılmasına her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyulduğunu belirtti.

"Sorunları Çözmeye Hazırız"

Bölge ülkeleriyle çatışma ortamından kaçınmak istediklerini ifade eden Pezeşkiyan, komşulara iş birliği çağrısında bulundu. Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, "Duamız, Allah'ın, ilişkilerimizde ortaya çıkan sorunları veya zararları ortadan kaldırmamıza yardım etmesidir. Sevgili dostlarımız, sizlerle tüm sorunları çözmeye hazırız" dedi.

"Nükleer Silah İslam Hukukuna Göre Yasaktır"

ABD’nin "İran nükleer silah peşinde" iddialarına yanıt veren Pezeşkiyan, ülkenin en üst otoritesi olan Devrim Lideri Ali Hamaney’in bu konudaki net tavrını hatırlatarak şu ifadeleri kullandı:

"Biz hiçbir şekilde nükleer silah arayışında değildik. Savunma Konseyi üyeleri ve komutanlarla birlikte Devrim Lideri'ni (Ali Hamaney) her ziyaret ettiğimizde, kendisi nükleer silahların İslam hukukunca yasaklandığını kesin bir dille ifade ederdi."

İran'da hiçbir yetkilinin kitle imha silahı geliştirme yönünde bir adım atamayacağını vurgulayan Pezeşkiyan, nükleer programın barışçıl amaçlar taşıdığını savundu.

Bölgesel Güvenlik Yapısı Önerisi

Orta Doğu’da kalıcı istikrar için yeni bir model öneren Pezeşkiyan, "Bölgede barış ve huzur yaratmak için, Orta Doğu'daki İslam ülkelerinden oluşan bir güvenlik yapısı kurulmasını ve bu yapının bölgede barış, güvenlik ve istikrarı garanti altına almasını öneriyoruz" açıklamasında bulundu.

HABER KAYNAK: İRAN / TEKHA