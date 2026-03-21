İran Beş Arap Ülkesindeki Kritik Enerji Tesislerini Hedef Aldı

İran, misilleme olarak Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Katar, Bahreyn, Suudi Arabistan ve Kuveyt’te bulunan toplam 8 kritik enerji tesisini vurdu. Küresel enerji piyasaları için hayati önem taşıyan bu tesislerde meydana gelen yangınlar ve hasarlar nedeniyle üretim süreçlerinde aksamalar yaşanırken, birçok noktada "mücbir sebep" ilan edilerek üretim kısıtlamasına gidildi.

BAE’de Gaz ve Petrol Sahaları Hedefte

Birleşik Arap Emirlikleri’nde 19 Mart tarihinde Habşan Doğal Gaz Tesisi ile Bab Petrol Sahası’na yönelik füze saldırıları düzenlendi. Yetkililer saldırıların engellendiğini açıklasa da düşen şarapnel parçalarının yol açtığı hasar nedeniyle Habşan Gaz Tesisi’ndeki faaliyetler durduruldu. Ülkenin günlük doğalgaz ihtiyacının yüzde 80’ini karşılayan bu tesis, dünyanın en büyük gaz işleme merkezlerinden biri olma özelliğini taşıyor.

Katar’da Dev Gelir Kaybı ve Üretim Durması

Katar’ın kuzeyindeki Ras Laffan Sanayi Bölgesi’ne 18 Mart’ta isabet eden füze, LNG ve doğalgaz sıvılaştırma tesisinde yangına neden oldu. Dünya LNG arzının beşte birini sağlayan tesiste "mücbir sebep" ilan edildi.

Qatar Energy Başkanı ve Üst Yöneticisi (CEO) Saad bin Şeride el-Kaabi, saldırının etkilerine dair yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Zarar gören üniteler, Katar'ın LNG ihracatının yaklaşık yüzde 17'sini temsil etmektedir. Füze saldırıları Katar'ın LNG ihracat kapasitesini yüzde 17 düşürdü ve yıllık yaklaşık 20 milyar dolar gelir kaybına neden oldu. Üretim tesislerimizde meydana gelen büyük çaplı hasarın onarılması 5 yıla kadar sürebilir ve bu durum bizi uzun vadeli mücbir sebep ilan etmeye zorlayacaktır." Kaabi ayrıca, Avrupa ve Asya pazarlarına yapılan arzın bu durumdan ağır darbe alacağını vurguladı.

Bahreyn, Kuveyt ve Suudi Arabistan’da Stratejik Vuruşlar

Bahreyn ulusal enerji şirketi BAPCO, mart ayı başında düzenlenen iki ayrı saldırı sonrası operasyonlarında "mücbir sebep" ilan etmek zorunda kaldı. Kuveyt’te ise 19 Mart’ta Abdullah ve Ahmedi limanlarındaki rafineriler İHA’larla hedef alındı. Güvenlik riskleri nedeniyle ülkede petrol üretiminde kısmi kısıtlamaya gidildi.

Suudi Arabistan’ın Yanbu ve Dammam bölgelerindeki rafinerilere de mart ayı boyunca çok sayıda saldırı girişimi gerçekleşti. Savunma Bakanlığı Sözcüsü Turki el-Maliki, Ras Tanura Rafinerisi’ne yönelik saldırıya dair yaptığı açıklamada, "Müdahale sırasında düşen parçalar sivil yerleşim alanlarına yakın bölgelerde küçük çaplı hasara ve rafineride yangına yol açtı, ancak herhangi bir sivil yaralanmadı" bilgisini paylaştı.

Küresel Piyasalar ve Arz Güvenliği Tehlikede

Saldırıların ardından petrol ve doğalgaz fiyatlarında keskin yükselişler kaydedildi. Hürmüz Boğazı’ndaki nakliye trafiğinin aksamasıyla birlikte enerji krizi derinleşirken, Katar Enerji Bakanı Saad el-Kaabi, saldırıların sürmesi halinde petrol fiyatlarının varil başına 150 dolara kadar çıkabileceği uyarısında bulundu.

İran, İsrail ve ABD’nin 28 Şubat’ta başlattığı operasyonlara, bölgedeki ABD üslerinin bulunduğu ülkelerdeki enerji altyapılarını hedef alarak karşılık vermeye devam ediyor.

