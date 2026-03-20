

Türkiye Genelinde Kuvvetli Yağış ve Kar Beklentisi Kapıda

Yağışların çoğunlukla yağmur ve sağanak şeklinde görüleceği tahmin edilirken; Batı ve Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu ile Akdeniz, Ege’nin iç kesimleri ve İç Anadolu’nun kuzeyinde yüksek rakımlı bölgelerde yağışların karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı öngörülüyor. Marmara’nın doğusu ile Düzce, Antalya, Adana ve İskenderun Körfezi çevresinde ise yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

17 İl İçin Sarı Kodlu Kritik Uyarı

Kuvvetli yağış beklentisi nedeniyle Balıkesir, Bingöl, Bitlis, Bursa, Çanakkale, Diyarbakır, Hakkari, İstanbul, Kocaeli, Mardin, Muş, Sakarya, Siirt, Batman, Şırnak, Yalova ve Düzce illeri için "sarı" kodlu uyarı verildi. Öte yandan, Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun kar örtüsü bulunan eğimli bölgelerinde çığ riski ve kar erimesi tehlikesinin devam ettiği bildirildi. Hava sıcaklıklarının batı bölgelerde mevsim normallerinin 2 ila 4 derece altında, doğu kesimlerde ise normallerin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Marmara ve Kuzey Ege'de Kuvvetli Rüzgar

Rüzgarın genellikle kuzey yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceği; Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında ise kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) şekilde etkili olacağı tahmin ediliyor. Yetkililer, olumsuz hava koşullarına karşı vatandaşların tedbirli olması gerektiğini vurguladı.

HABER: TEKHA