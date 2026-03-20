Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, vatandaşların ilaca ve tedaviye erişimini kesintisiz bir şekilde güçlendirmeye devam ettiklerini ifade etti. Bu kapsamda, farklı hastalıkların tedavisinde kullanılan, 27’si yerli üretim olmak üzere toplam 36 yeni ilaç Sosyal Güvenlik Kurumunun (SGK) geri ödeme listesine dahil edildi.

Farklı Tedavi Alanlarındaki İlaçlar Listeye Alındı

Bakan Işıkhan, geri ödeme listesine alınan ilaçların detaylarına ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Bu kapsamda hemofili, kan ürünü ve alerji aşısı başta olmak üzere diyabet, enfeksiyon, enzim eksikliği ve bağışıklık hastalıklarını kapsayan, farklı tedavi alanlarına yönelik 27 tanesi yerli üretim olmak üzere toplam 36 ilacı daha geri ödeme listemize dahil ettik. Hastalarımıza şifa olmasını diliyor, tüm vatandaşlarımıza sağlıklı bir ömür temenni ediyor, hayırlı bayramlar diliyorum."

