Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK), bir üniversite yerleşkesi içerisinde yer alan otoparkta, yerinden çıkan mazgal nedeniyle araçta meydana gelen hasardan idari kurum niteliğindeki üniversitenin hukuken sorumlu olduğuna ve oluşan zararın tazmin edilmesi gerektiğine karar verdi.

Yaşanan olayda, bir üniversite yerleşkesindeki otoparka aracını park etmek isteyen bir vatandaşın aracı, yerinden çıkan yağmur suyu mazgalına takılarak hasar gördü. Olay anına ilişkin görüntüleri kayıt altına alan ve araçtaki hasarı fotoğraflayan vatandaş, idarenin bakım, denetim ve güvenliğini sağlamakla yükümlü olduğu otopark altyapısındaki eksiklikten kaynaklanan zararının karşılanması talebiyle üniversite yönetimine başvurdu. Üniversite yönetimi ise "otopark altyapısında bir eksiklik bulunmadığını ve gerekli incelemelerin zamanında yapıldığını" öne sürerek bu talebi reddetti.

Hizmet Kusuru Tespit Edildi

Başvurucu, aracın normal kullanım koşullarında ve düz zeminde seyir halindeyken mazgalın yerinden çıkmasının sürücü hatasından değil; sabitleme, montaj, bakım ve denetim eksikliğinden kaynaklandığını ifade etti. Aracında oluşan 10 bin 141 liralık zararın ödenmesi talebiyle KDK'ye başvuran vatandaşı haklı bulan kurum, üniversitenin olayda "hizmet kusuru" bulunduğunu tespit ederek, zararın karşılanması yönünde üniversite rektörlüğüne tavsiye kararı gönderdi.

Kararın Gerekçesi Açıklandı

KDK tarafından açıklanan kararın gerekçesinde, söz konusu otoparkın üniversite yönetiminin sorumluluk alanında bulunduğu ve alandaki yağmur suyu mazgallarının periyodik bakım ile kontrollerinin üniversite tarafından yapılmasının zorunlu olduğu vurgulandı.

Hasara yol açan mazgalın yerinden çıkmasını engelleyecek teknik önlemlerin olay öncesinde alınmadığı ve tehlikeye karşı herhangi bir uyarıcı işaretleme yapılmadığı belirtilen kararda, üniversitenin bu yönüyle hizmet kusuru işlediği ve meydana gelen zarardan hukuken sorumlu olduğu kaydedildi.