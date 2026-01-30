Yaklaşık 200 sanığın yargılandığı Aziz İhsan Aktaş davasında, aralarında 7 CHP'li belediye başkanının da yer aldığı tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile taraf avukatları duruşmada hazır bulundu. Tutuklandıktan sonra görevlerinden uzaklaştırılan Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara, Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin, Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ve Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat da duruşmaya katılan isimler arasında yer aldı.

Dosya kapsamında cezaevinde bulunan belediye başkanlarının; Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara, Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin ve Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar olduğu bildirildi. Görevine iade edilen Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere ile görevden uzaklaştırılan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in ise tutuksuz yargılandığı kaydedildi.

Talep edilen hapis cezaları

578 sayfadan oluşan iddianamede, tutuklu Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat hakkında 'suç örgütüne üye olmak', 'ihaleye fesat karıştırmak', 'resmi ve özel belgede sahtecilik', 'kamu zararına dolandırıcılık', 'rüşvet almak', 'suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklamak' ve 'haksız mal edinmek' suçlamalarıyla 133 yıldan 337 yıla kadar hapis cezası istendi.

Tutuklu Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara'nın 'ihaleye fesat karıştırma' ve 'rüşvet alma' suçlarından 5 ila 15 yıl arasında hapisle cezalandırılması talep edilirken, tahliye edilen Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer hakkında ise 'ihaleye fesat karıştırma' ve 'özel belgede sahtecilik' suçlarından 3 ila 9 yıl arasında hapis cezası talep edildi.

Tutuklu Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin, Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ile tahliye edilerek görevine dönen Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere için de 'rüşvet alma' suçlamasıyla 4'er yıldan 12'şer yıla kadar hapis cezası istendiği belirtildi.

İddianamede, çeşitli suçlardan yargılanan 5 belediye başkanının tutukluluk halinin devam ettiği, 'suç örgütü yöneticisi' olduğu öne sürülen ve hakkında 450 yıla kadar hapis cezası talep edilen Aziz İhsan Aktaş'ın ise tutuksuz olarak yargılandığı bilgisine yer verildi.

