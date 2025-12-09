AK Parti Adıyaman Merkez İlçe İnsan Hakları Başkanı Av. Ahmet Işık, 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü dolayısıyla bir basın açıklaması yaptı. Açıklamada insan haklarının evrensel niteliğine vurgu yapan Işık, insan haklarının yaşam hakkından inanç özgürlüğüne, onurlu çalışma hakkından sağlıklı çevrede yaşama hakkına kadar geniş bir yelpazeyi kapsadığını belirtti.

Işık, İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'nin temel ilkelerinin 1400 yıl önce Hazreti Muhammed'in Veda Hutbesi'nde yer aldığını ifade ederek, 'Veda Hutbesi, ilk insan hakları evrensel beyannamesi olarak da nitelendirilebilir. Bu hutbede yaşam hakkı, adalet, kadın hakları, eşitlik ve özgürlük gibi temel değerler açıkça vurgulanmıştır' ifadelerini kullandı.

'Gazze'de 50 Bin Filistinli Şehit Edildi'

Gazze'de yaşanan insanlık dramına dikkat çeken Işık, İsrail saldırıları altında yaklaşık iki yılda 50 bin Filistinlinin şehit olmuş, 360 kilometrekarelik daracık bir alana hapsedilen 2 milyon insanın ise susuz, gıdasız, ilaçsız bırakılmıştır. Filistinliler yiyecekten mahrum bırakılarak öldürülmüştür. İçinde bulunduğumuz yüzyılın en vahşi soykırımı çok yakınımızda Gazze'de yaşanmıştır. Türkiye, Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde, küresel siyasette istikrarı koruyucu, barışı, adaleti savunan bir aktör haline dönüşmüştür. Türkiye sadece kendisine istikrarlı bir coğrafya yaratmakla kalmıyor, aynı zamanda küresel siyasette de istikrarı koruyucu, barışı, adaleti savunan bir aktör haline geliyor. İnsanlık adına dünya siyasetine Türkiye öncülük etmekte ve şekil vermektedir. Bu anlamda Türkiye güçlendikçe insanlık için daha faydalı hale gelecektir' dedi.

'Suriyeli Muhacirler Ensar Ruhuyla Misafir Edildi'

Türkiye'nin Suriye krizine vicdan temelli yaklaştığını belirten Işık, 'Türkiye, Suriye krizine daima vicdan odaklı yaklaşmıştır. İnsanlığımızın, Müslümanlığımızın ve komşuluğumuzun gereği neyse zor dönemde bunu yapmaya gayret ettik. Suriyeli muhacirleri 'Ensar' ruhuyla 14 yıl boyunca en güzel şekilde misafir ettik. Herkesi derinden sarsan ve televizyonlarda yayınlanan Sednaya Hapishanesi gibi işkence ve ölüm merkezlerine bakıldığında, nasıl vahim bir felaketin eşiğinden dönüldüğünün çok daha iyi anlaşılmıştır. Eli kanlı Baas rejiminin sona ermesiyle birlikte inşallah Suriye'de huzura ve güvenliğe giden yolun kapıları açılmıştır' ifadelerini kullandı.

'Bu Ses AK Parti'nin Sesidir'

Dünyada özellikle İslam coğrafyasında büyük zulümlerin yaşandığını dile getiren Işık, 'Dünyanın bizim medeniyetimize ihtiyacı vardır. Şu anda tüm dünyada ve özellikle İslam âleminde büyük bir zulüm var. İnsan hakları ihlalleri var. Dünyanın ağaları, beyleri insanları sömüren bir düzen kurdular. Bu düzen şu anda çatırdıyor. Bu sömürü düzenini devam ettirmek için emperyalist bütün mekanizmaları harekete geçiriyorlar. Fakat sömürücülerin bu düzenine ülkemizden bir ses itiraz ediyor. Karşı çıkıyor. Bu ses sizin sesinizdir, bizim sesimizdir, AK Parti'nin sesidir. Bu ses yükseldikçe zalimler paniklemekte, mağdurlar sevinmektedir. AK Partililer bu dünyanın her şeyinden sorumlu olduğumuzu bilirler. Buna göre de manevi bir sorumluluk duyarlar. Tüm insanlığı refah ve adalet kavuşturmak için Recep Tayyip Erdoğan Başkanlığında tüm gücümüzle çalışacağız' dedi.

Işık açıklamasının sonunda, 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü'nü kutlayarak bu anlamlı günün hayırlara vesile olmasını temenni etti.

Kaynak : PERRE