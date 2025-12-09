Bodrum Otelciler Derneği Başkanı Ömer Faruk Dengiz, konaklama tesislerinde kimlik fotokopisi alınması uygulamasının tamamen kaldırıldığını belirterek otellere uyarıda bulundu. Dengiz, 'Yurda girişte kimlik ibrazı şarttır ancak kimlik fotokopisi alınmayacaktır. Bu uygulama yasaktır. Halihazırda bulunan fotokopilerin tutanakla imha edilmesi gerekmektedir' ifadelerini kullandı.

Resmi Gazete'de yayımlanan İlke Kararı ile Kişisel Verileri Koruma Kurulu (KVKK), kimlik fotokopisi alınmasının hukuki dayanağı olmadığını açıkladı. Kurul, geçmişe yönelik tüm fotokopilerin derhal imha edilmesini, kimlik ibrazının teyit için yeterli olduğunu ve fotokopi veya tarama işlemlerinin açık rıza olmadan yapılamayacağını bildirdi.

Dengiz, otel kayıt sistemlerinde kimlik veya pasaport numarasının kaydedilmesinin yeterli olduğunu belirterek, 'Geçmiş uygulamalarda olduğu gibi görevli sadece numarayı kaydeder, fotokopi alınmaz. Yeni düzenleme ile bu durum resmileşti' ifadelerini kullandı.

Kişisel verilerin kötüye kullanılabileceğine dikkat çeken Dengiz, otellerin bu konuda hassas davranması gerektiğini vurguladı. Tarama işlemlerinin de fotokopi almakla aynı kapsamda olduğunu belirten Dengiz, 'Görevli kimliği alıp geri vermiyorsa, fotokopi ya da tarama yapmak istiyorsa ilgili kanun maddesi hatırlatılmalı. Uygulanmıyorsa o otelde konaklamamanızı tavsiye ederim' ifadelerine yer verdi.

Kaynak : PERRE