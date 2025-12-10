İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi'nin kabulünün üzerinden 76 yıl geçmesine rağmen, bildirgede yer alan temel ilkelerin hayata geçirilmesinde ciddi sorunlar bulunduğunu belirten Özcan, dünyada demokratik normların aşındığını, hukukun üstünlüğü ilkesinin zayıfladığını ve ifade özgürlüğünün giderek daha fazla sınırlandığını ifade etti.

'Kadınlar, çocuklar ve dezavantajlı kesimler sistematik hak ihlallerine uğruyor'

Özcan, özellikle kırılgan grupların maruz kaldığı hak ihlallerine dikkat çekerek şöyle konuştu:

'Kadınlar, çocuklar ve dezavantajlı toplumsal kesimler sistematik hak ihlallerine maruz kalabilmektedir. Siyasal kutuplaşmayı artıran ve denge-denetim mekanizmalarını zayıflatan uygulamalar, insan haklarının yalnızca metinlerde değil, yaşamın her alanında güvence altına alınması gerektiğini göstermektedir.'

MESEM eleştirisi: 'Çocuk emeği sömürüsüne dönüşüyor'

ADD Adıyaman Şube Başkanı, Mesleki Eğitim Merkezi (MESEM) uygulamasında yaşanan sorunlara da dikkat çekti. Günde 200-300 öğrencinin MESEM'e yönlendirilmesinin temel eğitim hakkının zedelendiğini belirten Özcan, şu değerlendirmeyi yaptı:

'Öğrenciler yeterince denetlenmeyen işletmelerde uzun saatler çalıştırılmaktadır. Bazı öğrenciler öğrenim görmek yerine düşük ücretli iş gücüne dönüştürülmektedir. Bu durum hem çocuk emeğinin sömürülmesine yol açmakta hem de eğitimin pedagojik bütünlüğünü bozmaktadır. MESEM, nitelikli mesleki eğitim amacından uzaklaşmakta ve öğrenciler için yeni bir hak ihlali alanına dönüşmektedir.'

'Atatürk, insan haklarının güvencesini laik hukuk düzeninde görmüştür'

Prof. Dr. Özcan, Atatürk'ün insan haklarını korumanın temel şartı olarak laik hukuk düzenini, bilimsel düşünceyi ve demokratik yönetimi işaret ettiğini vurguladı:

'Atatürk'e göre bireyin özgürlüğü ancak iktidarların yasalarla sınırlandığı bir düzende mümkündür. Eğitim sistemi dogmalardan arındırılmalı; akla ve bilime dayanmalıdır. Laik ve bilimsel eğitimden uzaklaşma, bugün yaşanan hak ihlallerinin önemli bir kısmının temel nedenidir.'

Kurumsal şeffaflığın zayıflaması ve eleştirel düşüncenin bastırılmasının da hak ihlallerini derinleştirdiğini ifade eden Özcan, insan haklarının bir lütuf değil, doğuştan gelen devredilemez haklar olduğunu belirtti.

'Hak, özgürlük ve demokrasi standartlarının yükselmesi için mücadele edeceğiz'

ADD'nin hukukun üstünlüğü, demokratik katılım ve laik-bilimsel eğitimin güçlendirilmesi konusunda kararlılığını sürdüreceğini söyleyen Özcan, mesajını şu sözlerle tamamladı:

'10 Aralık İnsan Hakları Günü'nün ülkemizde hak, özgürlük ve demokrasi standartlarının yükselmesine katkı sağlamasını diliyorum.

Atatürk'ün ilerici ve aydınlanmacı mirasına sahip çıkarak, insan haklarını savunma irademizi kamuoyuna saygıyla duyuruyorum.'

Kaynak : PERRE