İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'nin kabulünün 77. yılında, dünyanın birçok coğrafyasında temel hakların ihlal edildiğine dikkat çeken Şan, özellikle Filistin'de yaşanan krizin 'kabul edilemez bir insanlık dramı' olduğunu vurguladı.

'Dünyanın suskunluğu vicdanları yaralıyor'

Gazze'de sivillerin hedef alındığını ve uluslararası hukukun açıkça ihlal edildiğini belirten Milletvekili Şan, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

'Masum sivillerin katledildiği, çocukların hayatını kaybettiği, hastanelerin ve okulların hedef alındığı bir insanlık trajedisi yaşanmaktadır. Uluslararası hukukun ve insani değerlerin hiçe sayıldığı bu korkunç tablo karşısında dünyanın suskunluğu ve etkisizliği, insanlık vicdanını derinden yaralamaktadır.'

Şan, Türkiye'nin bu süreçteki duruşuna da dikkat çekerek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Filistin meselesinde uluslararası arenada net ve kararlı bir tavır sergilediğini belirtti.

'Çifte standartlar terk edilmeli'

Milletvekili Şan, uluslararası toplumu etkili ve bağlayıcı adımlar atmaya davet etti:

'İnsanlık adına sorumluluk almanın zamanıdır. Filistin'deki insani dramı durdurmak için kalıcı ateşkes sağlanmalı, insani yardımların önü açılmalı ve uluslararası hukukun üstünlüğü tesis edilmelidir. Çifte standartlar artık terk edilmelidir.'

'Mazlumun sesi olmak herkesin görevi'

Açıklamasında tüm insanlığa çağrı yapan Şan, adalet ve merhametin evrensel değerler olduğunu hatırlattı:

'Mazlumun sesi olmak her vicdan sahibi bireyin görevidir. Gazze'deki çığlıklara kulak vermeli, hakikati konuşmalı ve adaletin tecellisi için üzerimize düşeni yapmalıyız.'

'Daha adil bir dünya umudumuzu kaybetmeyelim'

Doç. Dr. İshak Şan, mesajını şu ifadelerle tamamladı:

'Hep birlikte daha adil, daha insani ve daha huzurlu bir dünya inşa etme umudumuzu asla kaybetmeyelim.'

