Açıklamasında insan haklarının evrenselliğine vurgu yapan Alkayış, her bireyin doğuştan sahip olduğu temel hakların dokunulmaz olduğunu ifade etti. İnsan onurunun siyasal düşünce, cinsiyet, milliyet, maddi durum ya da toplumsal konuma göre değişmeyeceğini belirten Milletvekili Alkayış, 'Her vatandaşımız bizim için kıymetlidir, saygındır ve kanunî hak sahibidir' dedi.

'Türkiye kişi hak ve özgürlüklerine önem veren güçlü bir devlettir'

Milletvekili Alkayış, AK Parti hükümetlerinin insan hakları alanında önemli adımlar attığını dile getirerek şu değerlendirmeyi yaptı:

'Türkiye Cumhuriyeti, kişi hak ve hürriyetine son derece önem veren ve yasaları hayata tatbik etme konusunda ciddi gayret gösteren güçlü bir devlettir. AK Parti hükümetleri olarak işbaşına geldiğimizden bu yana insan haklarını korumaya yönelik birçok reformu gerçekleştirdik. İnsan odaklı hareket ettik, kanun çıkarırken vatandaşımızın haklarını gözetmeye devam ediyoruz.'

Her kesimden vatandaşın devletin sağladığı imkânlarla eğitim, istihdam ve yönetsel alanlarda önemli konumlara gelebileceğini vurgulayan Alkayış, bunun Türkiye'nin demokratik gelişiminin önemli bir göstergesi olduğunu belirtti.

Gazze vurgusu: 'En temel insan hakkı olan yaşam hakkı ihlal ediliyor'

Açıklamasının önemli bir bölümünde Gazze'de yaşanan insanlık dramına değinen Milletvekili Alkayış, uluslararası toplumun sessizliğini eleştirdi:

'En temel insan hakkı olan yaşama hakkı bugün Gazze'de alenen ihlal edilmektedir. Masum sivillerin hedef alındığı, çocukların katledildiği bu zulme karşı insan hakları savunucusu kişi ve kurumların sessiz kalması kabul edilemez.'

Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Filistin halkının yanında durmaya devam ettiğini ifade eden Alkayış, TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu'nun Gazze'deki hak ihlallerini yakından takip ettiğini söyledi.

'Herkes için huzur ve adalet mücadelesi veriyoruz'

Milletvekili Alkayış, hem Türkiye'de hem dünyada insan haklarının korunması ve adaletin tesisi için yoğun çaba gösterdiklerini belirterek açıklamasını şu sözlerle tamamladı:

'10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü'nün, insan onurunu koruyan, özgürlükleri geliştiren ve adaleti güçlendiren sonuçlara vesile olmasını diliyorum.'

Kaynak : PERRE