Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, Muhtar Halit Karaman ile birlikte Varlık Mahallesi'nde yapımı devam eden taziye evinde incelemelerde bulundu. Çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi alan Başkan Tutdere, taziye evinin mahallenin önemli bir ihtiyacını karşılayacağını belirterek, projenin en kısa sürede tamamlanıp vatandaşların hizmetine sunulacağını ifade etti.

Başkan Tutdere, belediye olarak sosyal tesis ve ortak kullanım alanlarının güçlendirilmesine önem verdiklerini vurgulayarak, Varlık Mahallesi'ndeki taziye evinin modern ve işlevsel bir yapı olarak tasarlandığını kaydetti.

Belediye ekiplerinin çalışmaları planlanan takvim doğrultusunda sürdürdüğü belirtilirken, taziye evinin tamamlanmasının ardından bölgede sosyal altyapıyı destekleyici yeni düzenlemelerin de hayata geçirileceği bildirildi.

