Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, kent genelinde altyapı çalışmaları nedeniyle zarar gören cadde ve sokaklarda onarım faaliyetlerinin hız kesmeden sürdüğünü açıkladı. Sümerevler Mahallesi'nde altyapı çalışmaları sırasında hasar gören Karaali Caddesi'nin, Mersin Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri ekiplerinin desteğiyle onarıldığını belirten Başkan Tutdere, dayanışma örneği sergileyen Mersin ekiplerine ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'e teşekkür etti.

Başkan Tutdere, Karapınar Mahallesi'nde altyapı çalışmaları sebebiyle bozulan Tut Caddesi'nde ise Adıyaman Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin onarım çalışmalarını sürdürdüğünü ifade etti.

Yetkililer, asfalt yama ve yenileme çalışmalarının kent genelinde planlanan takvim doğrultusunda devam ettiğini, çalışmaların daha güvenli ve konforlu bir ulaşım sağlamak amacıyla aralıksız sürdürüldüğünü belirtti.

Başkan Tutdere, Adıyaman'ın ihtiyaç duyduğu tüm altyapı ve üstyapı hizmetlerini en hızlı şekilde hayata geçirmek için iş birliği ve koordinasyon içinde çalışmaya devam edeceklerini vurguladı.

Kaynak : PERRE