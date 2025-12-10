Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü dolayısıyla sosyal medya hesabında bir mesaj yayımladı. İnsan haklarının 'insanın doğuştan taşıdığı onurun en yalın hakkı' olduğunu vurgulayan Emine Erdoğan, bu özel günün, hakların korunmadığı her coğrafya için yükselen bir vicdan çağrısı olduğunu ifade etti.

Mesajında, özellikle Filistin'de yaşanan insani krize dikkat çeken Emine Erdoğan, yurtlarından koparılan, özgürlükleri ellerinden alınan ve en temel hakları dahi ihlal edilen insanların acısının, dünyanın adalet arayışını daha da derinleştirdiğini belirtti.

Emine Erdoğan, adil bir dünyanın mümkün olduğunu dile getirerek, 'Yeter ki insan, insanın acısına duyarsız kalmasın; yeter ki hak, güçten değil, haktan yana büyüsün' ifadelerini kullandı.

Yetkililer, Dünya İnsan Hakları Günü'nün, evrensel hakların korunması ve insan onurunun güvence altına alınması adına uluslararası toplumun ortak sorumluluğunu hatırlatan önemli bir gün olduğunu kaydetti.

Kaynak : PERRE