Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 11-12 Aralık 2025 tarihlerinde Türkmenistan'ı ziyaret edeceğini duyurdu. Ziyaret, Türkmenistan'ın daimi tarafsızlık statüsünün 30. yıl dönümü ve 2025'in Birleşmiş Milletler Genel Kurulu kararıyla 'Uluslararası Barış ve Güven Yılı' ilan edilmesi münasebetiyle düzenlenecek 'Uluslararası Barış ve Güven Forumu'na katılım çerçevesinde gerçekleşecek.

Duran, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın forumda bir konuşma yapacağını ve ev sahibi Türkmenistan'ın yanı sıra, forum katılımcısı diğer devlet ve hükümet başkanlarıyla ikili görüşmeler gerçekleştireceğini açıkladı.

Yetkililer, ziyaretin, bölgesel ve uluslararası barış ile güvenliğin güçlendirilmesine katkı sağlayacak önemli temasları içerdiğini ve Türkiye'nin diplomatik ilişkilerini pekiştirme hedefi taşıdığını

Kaynak : PERRE