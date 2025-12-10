Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sanayi üretiminde kasım ayında ılımlı bir artış beklendiğini açıkladı. Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, sanayinin ileri teknoloji, yüksek katma değer, nitelikli istihdam ve sürdürülebilirlik odaklı bir yapıya dönüştürülmesinin sürdürüleceğini belirtti.

Bakan, ekim ayı sanayi üretim endeksi verilerini değerlendirerek, üretimin yıllık bazda özellikle sermaye malı ve yüksek teknolojili sektörlerin katkısıyla büyüdüğünü, aylık bazda ise sınırlı bir gerileme yaşandığını ifadelerinde yer verdi.

Şimşek, sanayide modernleşme sürecinde zayıf seyreden emek yoğun sektörlere yönelik desteklerin artırılarak devam edeceğini vurguladı ve kasım ayı öncü göstergelerinin üretimde ılımlı bir artışa işaret ettiğine dikkat çekti.

