4-7 Aralık 2025 tarihleri arasında Prof. Dr. Eyüp Sabri Ercan başkanlığında, Necmettin Erbakan Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen Prof. Dr. Selahattin Şenol 9. Araştırma Okulu kapsamında gerçekleştirilen 'Umut Vadeden Araştırma Projeleri - Fidan Kategorisi' sonuçları açıklandı. Şanlıurfa Harran Üniversitesi Hastanesi, bu prestijli bilimsel etkinlikte elde ettiği derecelerle önemli bir başarıya imza attı.

Ulusal Bilim Platformunda Önemli Başarı

Üniversite hastanesi Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, iki farklı proje ile jüri tarafından ödüle layık görüldü.

Otizm Çalışmasına İkincilik Ödülü

İkincilik ödülü, Arş. Gör. Dr. Şevval Ocak tarafından sunulan 'Otizm Spektrum Bozukluğunda Glimfatik Sistemin Rolü: Genetik, Biyolojik ve Görüntüleme Temelli Multimodal Yaklaşım' başlıklı projeye verildi. Çalışma; Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Fethiye Kılıçaslan danışmanlığında yürütülen, otizmde AQP4 gen polimorfizmleri, biyobelirteç düzeyleri ve DTI-ALPS yöntemiyle glimfatik akışın birlikte değerlendirildiği kapsamlı bir tez araştırması niteliği taşıyor.

Psikotrop İlaçlar ve Karaciğer Hasarı Üçüncülük Getirdi

Üçüncülük ödülü ise Arş. Gör. Dr. Dilan Lağap Kaya tarafından sunulan 'Şizofreni ve Bipolar Bozukluk Tanılı Ergenlerde Psikotrop İlaç Kullanımı ile İlişkili Karaciğer Hasarında PNPLA3 Gen Varyantı ve Sitokeratin-18 (CK-18) Düzeylerinin Rolü' başlıklı çalışmaya layık görüldü. Araştırma, Dr. Öğr. Üyesi Berna Polat Tüysüz danışmanlığında yürütülen ve psikiyatrik tedavilere bağlı karaciğer hasarını genetik ve biyokimyasal göstergeler üzerinden ele alan bir tez çalışması olarak öne çıktı.

Projeler Jüriden Tam Not Aldı

Bilimsel yenilik değeri, klinik katkı potansiyeli ve multidisipliner yaklaşımıyla öne çıkan her iki proje de jüri üyeleri tarafından büyük ilgi gördü. Elde edilen bu başarılar; Harran Üniversitesi'nin çocuk ve ergen ruh sağlığı alanındaki akademik üretkenliğini, bilimsel gücünü ve araştırma vizyonunu bir kez daha ortaya koydu.

Başhekim Kırhan'dan Tebrik Mesajı

Şanlıurfa Harran Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. İdris Kırhan, konuya ilişkin değerlendirmesinde şu ifadelere yer verdi:

'Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalımızın ulusal düzeyde saygın bir bilimsel platformda elde ettiği bu dereceler, üniversitemizin araştırma vizyonu ve akademik gücünün somut bir göstergesidir. Genç araştırmacılarımızın bilimsel üretkenliği, bizler için büyük bir gurur kaynağıdır. Bu başarıda emeği geçen tüm araştırmacılarımızı ve danışman hocalarımızı tebrik ediyor; Şanlıurfa Harran Üniversitesi Hastanesi olarak bilimsel çalışmaları desteklemeye kararlılıkla devam edeceğimizi özellikle vurgulamak istiyorum.'

