'Bir Çocuk Değişir, Türkiye Gelişir' vizyonuyla çocuklara çağdaş ve evrensel değerler doğrultusunda nitelikli eğitim desteği sunan Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV), Tırsan 3 Bilişim Ateşböceği ile Kahta Yavuz Selim İlkokulu'ndaki etkinliklerini sürdürüyor.

İlköğretim çağındaki çocukların bilgisayar ve iletişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanabilen bireyler olarak yetişmesini amaçlayan Tırsan 3 Bilişim Ateşböceği, algoritma ve kodlama içerikleri, robotiksetler ve Algo Dijital Kodlama oyunlarıyla teknoloji farkındalığını artırmayı, çocuklarda algoritmik düşünme ve çeşitli zihinsel becerileri geliştirmeyi hedefliyor.

Adıyaman'da 8 aydır faaliyet gösteren Tırsan 3 Bilişim Ateşböceği, 21 Kasım 2025 tarihinde Kahta Yavuz Selim İlkokulu'nda çalışmalarına başladı. Gerçekleştirilen etkinlikte hem öğrencilere hem de velilere dijital kodlama eğitimi verildi. Ardından TEGV akademi tanıtım semineri düzenlendi. Ücretsiz ve herkese açık olarak sunulan Algo Dijital Kodlama Eğitimi, çocukların problem çözme, algoritmik düşünme, blokta banlı programlama, dijital okuryazarlık ve dijital yurttaşlık becerilerini geliştirmeyi hedefliyor. Etkinlikte tanıtılan TEGV akademi ise bilim, sanat, kodlama, çevre, spor ve sosyal-duygusal gelişim alanlarında interaktif içerikler sunan, internet erişimi olan her yerden kullanılabilen dijital bir öğrenme platformu olarak çocukların akademik ve kişisel gelişimine katkı sağlıyor.

Tırsan 3 Bilişim Ateşböceği'nin Kahta Yavuz Selim İlkokulu'nda gerçekleştirdiği bu iki etkinlik kapsamında toplam 1.863 çocuğa ulaşarak nitelikli bir dijital öğrenme deneyimi sunuldu.

Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV) hakkında:

Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV), başta Suna Kıraç olmak üzere, eğitimin her şeyin başı olduğuna yürekten inanan bir grup sanayici, yönetici ve akademisyenin girişimi ile devlet tarafından verilen temel eğitime destek olmak amacıyla 23 Ocak 1995 tarihinde kuruldu. İlköğretim çağındaki çocuklara okul dışı saatlerde ücretsiz eğitim desteği vermeye odaklanan TEGV, yıllar içinde Türkiye'nin eğitim alanında faaliyet gösteren en yaygın sivil toplum kuruluşu oldu. TEGV 2009 yılında Bakanlar Kurulu tarafından 'izin almadan yardım toplama' hakkına sahip vakıflardan biri olarak tanındı. Vakıf Türkiye genelinde halen 24 ilde 6 Eğitim Parkı, 30 Öğrenim Birimi ve 26 Ateş böceği ile toplam 62 etkinlik noktasında çocuklara nitelikli eğitim desteği vermeye devam ediyor.

