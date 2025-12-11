Şanlıurfa Haliliye Belediyesi, sıfır atık projesi kapsamında ilçe genelinde çevre bilincini artırmaya yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Belediye Başkanı Mehmet Canpolat'ın öncülüğünde yürütülen ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile UNDP tarafından desteklenen proje, bölge için örnek uygulamalar arasında yer alıyor. İlçede kurulan sıfır atık marketleri ve yerleştirilen atık dönüşüm ekipmanları sayesinde geri dönüştürülebilir atıklar toplanarak ekonomiye kazandırılıyor.

Sıfır Atık ve İklim Değişikliği Müdürlüğü, proje kapsamında eğitim çalışmalarına da ağırlık veriyor. Okullarda düzenlenen programlarda öğrencilere geri dönüşümün önemi, atıkların nasıl ayrıştırıldığı ve sıfır atık marketlerinin çalışma sistemi anlatılıyor. Çevre mühendisleri ve uzman eğitmenler tarafından verilen eğitimler; eğitici oyunlar, uygulamalı videolar ve kısa filmlerle desteklenerek çocukların sürdürülebilir çevre alışkanlıkları edinmesi amaçlanıyor.

Okullara kurulan geri dönüşüm üniteleri sayesinde öğrenciler, öğrendikleri bilgileri günlük hayatta uygulama imkanı buluyor. Programın sonunda miniklere sıfır atık eğitim setleri ve çeşitli hediyeler dağıtılarak çevre farkındalığının pekiştirilmesi hedefleniyor.

Eğitim kapsamında son olarak Şehit Halil İbrahim Yıldırım Anaokulu'nda düzenlenen etkinlikle minik öğrencilere sıfır atık eğitimi verildi. Sıfır Atık ve İklim Değişikliği Müdürlüğü, çevre duyarlılığını artırmaya yönelik faaliyetlerin aralıksız devam edeceğini bildirdi.

Kaynak : PERRE