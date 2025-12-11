Toplumsal Gelişim Merkezi Eğitim ve Sosyal Dayanışma Derneği (TOGEM-DER) tarafından düzenlenen 'Artsın Eksilmesin Dönüşüm Pazarı', 13 Aralık'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın katılımıyla açılacak. Etkinlik, derneğin 20. yılında 'Bir Alışveriş, Bin İyilik' sloganıyla TAŞYAPI Şişli Etkinlik Alanı'nda gerçekleştirilecek.

Pazar, 14, 15 ve 16 Aralık tarihlerinde ziyaretçilere açık olacak. Mobilya, giyim, ayakkabı, aksesuar, ev eşyası ve elektronik ürünler dahil olmak üzere markalar tarafından bağışlanan binlerce yeni ürün uygun fiyatlarla satışa sunulacak. Ayrıca derneğin mefruşat, giyim ve yemek atölyelerinde üretilen ürünler de pazarda yer alacak.

Onarılan mobilyalar, yeniden dikilen giysiler ve sıfır atık odaklı tasarımlar ile ikinci el eşyalar, sürdürülebilir yaşam farkındalığını desteklemek amacıyla ziyaretçilerle buluşturulacak.

Etkinliğin ana sembolü nar, tarih boyunca bereketi ve dayanışmayı temsil ediyor. Pazardan alınan her ürün, nar taneleri gibi iyiliğe dönüşecek ve geliri sosyal yardım projelerinde kullanılacak. Girişlerin ücretsiz olduğu pazar, yeni yıl yaklaşırken hem ekonomik hem de sosyal fayda sağlayan anlamlı hediyelik ürünler sunuyor.

