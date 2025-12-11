Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Keleş, Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Adıyaman Yurdu'nda gençlerle buluştu. Etkinlikte öğrencilerle tecrübe paylaşımı ve kariyer planlaması üzerine verimli bir sohbet gerçekleştirildi.

Rektör Prof. Dr. Keleş, gençlerin hedeflerini, beklentilerini ve kariyer yolculuklarına dair sorularını dinlemenin kendileri için hem mutluluk hem de önemli bir sorumluluk olduğunu belirterek, 'Geleceğimizin mimarı olan gençlerimizin akademik, sosyal ve mesleki gelişimlerini destekleyen her türlü çalışmanın içerisinde olmaya devam edeceğiz. Nazik davetleri için TÜGVA Adıyaman İl Temsilcisi Sayın Recep Tepe'ye ve programa katılan tüm genç kardeşlerime teşekkür ediyorum' ifadelerini kullandı.

Kaynak : PERRE