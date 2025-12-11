Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 'İl Bazında Gayrisafi Yurt İçi Hasıla, 2024' bültenini yayımladı. Buna göre, yıllık GSYH zincirlenmiş hacim endeksi ile hesaplandığında 2024 yılında en yüksek artış yüzde 31,4 ile Adıyaman'da gerçekleşti. Adıyaman'ı yüzde 17,1 ile Bayburt ve yüzde 17,0 ile Malatya izledi.

Adıyaman'da Kişi Başına GSYH ve Türkiye'ye Katkı Oranı

Kişi başına GSYH açısından Adıyaman 327 bin 509 dolar ile dikkat çekerken, ilin Türkiye GSYH büyümesine katkısı yüzde 0,11 ile son sıralarda yer aldı.

İstanbul GSYH Liderliğini Sürdürdü

Toplam GSYH'de liderliğini sürdüren İstanbul, 13 trilyon 10 milyar 693 milyon TL ile toplam GSYH'den yüzde 29,2 pay aldı. İstanbul'u 4 trilyon 672 milyar 844 milyon TL ile Ankara ve 2 trilyon 562 milyar 758 milyon TL ile İzmir izledi.

Kişi Başına Gelirde İstanbul Zirvede

Kişi başına GSYH'de de İstanbul önde yer aldı. 2024 yılında İstanbul'da kişi başına gelir 802 bin 669 TL'ye ulaşırken, Kocaeli 788 bin 873 TL ve Ankara 788 bin 859 TL ile ikinci ve üçüncü sırada yer aldı. Van, Ağrı ve Şanlıurfa ise son üç sırada yer aldı.

Sektörel Dağılım

Sektör bazında İstanbul, tarım dışındaki tüm alanlarda yüksek pay elde etti. Bilgi ve iletişim faaliyetlerinden yüzde 64, finans ve sigorta faaliyetlerinden yüzde 59,3, mesleki, idari ve destek hizmetlerinden yüzde 39, ticaret, ulaştırma, konaklama ve yiyecek hizmetlerinden yüzde 39,8 pay aldı. Konya tarımda, Ankara ise diğer hizmet faaliyetlerinde lider oldu.

Kaynak : PERRE