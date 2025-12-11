Adıyaman'ın Kahta ilçesine bağlı Sıraca Köyü'nde 17 aydır tamamlanamayan konutlarla ilgili mağduriyet, Adıyaman İl Encümeni Turan Yıldırım tarafından Meclis gündemine taşındı. Yıldırım, Söğüt Life İnşaat ile yapılan görüşmelerde, konutların iki ay içerisinde bitirilmesi için söz alırken, firma yetkilisi Serkan Söğüt de inşaatların tamamlanacağı taahhüdünde bulundu.

Köylülerden Sait Kızılay, 17 aydır inşaat halinde olan evler nedeniyle yaşam koşullarının zorlaştığını belirterek, 'Evlerimiz 17 aydan bu yana inşaat halinde. Köy halkı konteynerlerde yaşayarak mağdur oluyor. Müteahhit benim ödemelerimi yapmıyorlar, o nedenle buradaki evleri tamamlayamıyorum' ifadelerini kullandı.

Köylülerden Ramazan Dinçer, 'Buradaki insanlar sokakta kalıyor. Müteahhit sürekli bizi oyalıyor. Ücretini aldığı halde evlerimizi tamamlamadı' dedi.

Diğer köy sakinleri ise, müteahhitlere ödemelerini yapmalarına rağmen evlerin tamamlanmaması nedeniyle köyden ayrılmak zorunda kaldıklarını belirterek, 'Benim evim bitmedi. Kış geldi sokakta kaldım. Ailemi başka yere gönderdim, burada tek başıma kalıyorum. Bir tarafta ahır, bir tarafta biz. Bu şekilde yaşıyoruz' şeklinde konuştu.

Söğüt Life İnşaat Yetkilisi Serkan Söğüt, bölgede yürütülen çalışmalarla ilgili açıklama yaparak, 'Sevgili başkanımızla, muhtarımızla ve köylülerimizle saha çalışmasında bulunduk. Firmamızın ciddi eksiklikleri olduğunu kabul ediyoruz. Maliklerimiz mağdur edilmiş. Allah nasip ederse 10 gün içinde şantiye alanları tamamen düzenlenecek. Yüzde 80 seviyesinde tamamlanan inşaatları tamamen tamamlayıp teslim edeceğiz. Elektrik, su, boya ve tesisat işlerine başlayacağız. İnşaatı başlamayan ya da yalnızca temeli atılan yerlerin tespitini yapacağız. Allah nasip ederse 2 ay içerisinde köylülerimizin mağduriyetini giderip evlerini teslim edeceğiz. Ardından kurbanımızı kesip helalleşeceğiz' diye konuştu.

