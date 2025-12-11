Şanlıurfa Tarım Fuarı, 11-14 Aralık 2025 tarihleri arasında Şanlıurfa Fuar Merkezi'nde kapılarını ziyaretçilere açıyor. Gıda, tarım ve hayvancılık sektörlerinin buluşma noktası olacak fuarda, tarım teknolojilerinden hayvancılığa, sürdürülebilir üretimden yenilikçi çözümlere kadar pek çok alanda ürün ve hizmetler sergilenecek.

Ziyaret saatleri 10.00-19.00 arasında olacak fuara, hem sektör temsilcileri hem de vatandaşlar davet edildi. Şanlıurfa Belediyesi, fuarın bölge tarımına katkı sağlayacak önemli bir organizasyon olduğunu vurguladı.

Kaynak : PERRE