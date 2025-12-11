Adıyaman Valiliği koordinasyonunda, Emlak Konut ve TOKİ tarafından inşa edilen kentsel ve kırsal deprem konutlarıyla ilgili tüm teknik aksaklık, eksiklik ve taleplerin vatandaşlar tarafından doğrudan iletilebilmesi amacıyla özel bir WhatsApp hattı hizmete sunuldu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, deprem konutlarının yapımıyla bağlantılı bildirimler, tespit edilen sorunlar, çözüm talepleri ve öneriler 0536 251 63 52 numaralı WhatsApp hattı üzerinden günün her saati iletilebilecek.

Vatandaşlardan gelen mesajların ilgili kurumlarca hızlıca değerlendirilerek gerekli işlemlerin ivedilikle başlatılacağı ifade edildi.

Kaynak : PERRE