Kentte hem eğitimci kimliği hem de siyaset alanındaki görevleriyle tanınan Mehmet Erdem'in vefatı, Adıyaman'da büyük üzüntüyle karşılandı.

Mehmet Erdem kimdir?

1951 yılında Adıyaman'da doğan Mehmet Erdem, ilkokul ve ortaokulu Adıyaman'da tamamladı. Daha sonra Ankara Kimya Sanat Enstitüsü'nde eğitim gördü. 1974 yılında Ankara Gazi Eğitim Enstitüsü'ne girerek Matematik Bölümü'nden mezun oldu.

Erdem, 1976'da Adıyaman Ortaokulu'nda matematik öğretmenliği ve müdür yardımcılığı görevleriyle meslek hayatına başladı. Ardından 1977 Mart - 1978 Haziran döneminde Adıyaman Lisesi Matematik Öğretmenliği ve Müdür Başyardımcılığı görevlerinde bulundu.

Vatani görevini tamamladıktan sonra 1980-1982 yılları arasında Adıyaman Lisesi Müdürü olarak görev yaptı.

1984'te Belediye Başkanı seçildi

25 Mart 1984 tarihinde yapılan mahalli seçimlerde Milliyetçi Demokrasi Partisi'nden (MDP) aday olan Mehmet Erdem, Adıyaman Belediye Başkanlığı görevine seçildi.

Bakanlık müşavirliği ve Esenlik Genel Müdürlüğü

1996-2000 yılları arasında Kültür Bakanlığı ve Tarım Bakanlığı'nda bakanlık müşaviri olarak görev yapan Erdem, Nisan 2000'de Tarım Bakanlığı'ndan müşavir olarak emekli oldu.

8 Mayıs 2000 tarihinden itibaren Malatya Belediyesi'nin iştiraklerinden olan, bünyesinde altı bağımsız şirket ve yaklaşık 800 personel bulunan Esenlik Ltd. Şti.'nin Genel Müdürü olarak görev yaptı.

Mehmet Erdem'in vefatı nedeniyle kentte çok sayıda kurum, eğitim camiası temsilcisi ve eski çalışma arkadaşları taziye mesajı yayımladı.

Cenaze törenine ilişkin bilgilendirmenin ailesi tarafından daha sonra yapılması bekleniyor.

Kaynak : PERRE